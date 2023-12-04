مجدي عبد الغني يعلن الظهور الأول لـ أحمد حجازي مع اتحاد جدة

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن اول يوم لظهور أحمد حجازي مع فريقه اتحاد جدة بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك:"اليوم الظهور الأول لـ أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، مع فريقه لأول مرة منذ تعافيه من إصابة الرباط الصليبي بعد نحو 190 يومًا".





وأشارت شبكة "TEAMtalk" إلى اهتمام أربعة أندية إنجليزية، وهي بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبرهوكارديفسيتي، بالتعاقد مع حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وأوضحت الشبكة أن حجازي أيضًا أصبح محط اهتمام كبير لفرق كبيرة في الدوري الإسكتلندي مثل سيلتيك ورينجرز.

ورغم عدم حسم مستقبل حجازي بعد في اتحاد جدة، يظل اسمه محل اهتمام الأندية الأوروبية التي تسعى لتعزيزخطوطها الدفاعية.