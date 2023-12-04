مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية قادمة.. ويقدم توصيات عاجلة

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلوما تغير المناخ، أنه مع بداية الأسبوع الأخير من هاتور واقتراب بداية شهر كيهك( من 4 – 10 ديسمبر 2023 ) ومتوقع خلال هذا الأسبوع انخفاضات متتالية في درجة حرارة الليل في معظم الانحاء .

وأضاف “فهيم” أنه فيما يلي بعض اهم التوصيات السريعة والعاجلة خلال فترة التقلبات المناخية هذه ...

- بالنسبة للقمح :



لابد من سرعة الانتهاء من زراعة القمح خلال هذا الأسبوع ، ويمكن نقع الحبوب (فى حالة الزراعة فى الاراضي التى بها نسبة ملوحة بماء الصرف الزراعي (نسبة ملوحة 700 ج ف م) لمدة 5 ساعات ثم تركها لتجف قبل الزراعة.



مع ملاحظة:

ان تترك الحبوب لتجف تماماً حتى لا يحدث عدم انتظام اثناء الزراعة بالسطارة الآلية كما يجب ان يتم الري مباشرة بعد الزراعة فى الزراعة العفير.

بالنسبة للمحاصيل الأرضية (بطاطس وبنجر):



بصفة عامة فانه هام جدا ان يتم حقن حوالى 8-10 لتر حمض فسفوريك(للري بالغمر ونصهم للتنقيط) بعد انتهاء تساقط الامطار يليها رش كالسيوم ويفضل أن يكون علي احماض كربوكسيلية وان يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة الى دفعه سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقناً .

أما محصول البطاطس الشتوية:

وخاصة المنزرعة في نوفمبر، تساعد هذه الظروف تساعد في بداية انتشار حشرة المن على البطاطس بالتالي مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق (اللي بيجي عليها تراب) وهي اللي بيبدأ الاصابة منها ، وفى حالة وجود 3 افراد من على الوريقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية (من غير خلط مع المغذيات) .

وأكد أنه رغم مناسبة الرطوبة النسبية العالية والرطوبة الحرة على سطح النباتات لانتشار مرض اللفحة المتأخرة الا ان استمرار زيادة الحرارة نهاراً (بالتحديد) سوف يمنع تماماً قيام دورات مرضية للفحة المتأخرة على البطاطس خلال العروة الحالية، حيث يلائم هذا المرض الجو البارد الرطب وتزداد شدة الإصابة بعد فترات من الجو البارد المصحوب بالأمطار والندي الغزير أو الضباب.

وعلى سبيل المثال كتوصية عامة لابد من زراعة عروة البطاطس الشتوية في أول نوفمبر والتى تكون على نصف ديسمبر الثاني هيكون العمر يقترب من 60 يوم للبطاطس وستكون الحرارة منخفضة جدا واحتمال يتخللها موجات من الصقيع.. لذلك اوصي بان يتم الحرص الشديد جدا بان يتم بناء عرش جيد في الـ 50 يوم الاولى من عمر البطاطس.

البنجر عروة أغسطس وسبتمبر .

البنجر لا يحب زيادة المياه حول منطقة الجذور تماماً بالتالي مراعاة عدم زيادة اليوريا أو النترات في الاراضي الطينية بالتحديد لأنه له اثر كبير على خفض نسبة السكر والافضل هو فقط 100 وحدة ازوت في ال 3 شهور الاولى ، مع مراعاة ضبط الرى ويجب ان يتم التوقف عن الري في حالة توقع هطول امطار .

وتابع قائلا:" هام جداً اجراء رشة بالبورون في عمر 60 و 90 يوم. متابعة حالة الزراعات عشان نشوف وجود اي اصابة بالمن خلال هذه الفترة بالإضافة الي زيادة الرطوبة الارضية تزيد الاصابة بأعفان الجذور او ذبابة البنجر" .



كما حذرت من قبل عن طريق برامج التنبؤ بالأمراض النباتية بمركز معلومات تغير المناخ، ان "الظروف المناخية مناسبة لانتشار الندوة المتأخرة على البطاطس الشتوية وقيام "أول" دورة مرضية من الندوة على البطاطس أو التبقع السركسبوري على البنجر (من الامراض الوبائية سريعة الانتشار) ..المرض عشان يظهر بيحتاج تداخل لظروف مناخية "معقدة" ويست مجرد مطر او ندى صباحا لكن يحتاج تراكم عدد ساعات رطوبة حرة (ندي او مطر) على الاوراق + رطوبة نسبية اكبر من 85% لمدة كذا يوم ورا بعض + شبورة كثيفة يوميا بدون انقطاع + انكسار حرارة النهار (معتدلة يعني) + دفيء في حرارة الليل ... وكل ده اتحقق خلال الايام السابقة ... مجاورة فى نفس الحوض او لقرية مجاورة وأحيانا لمركز مجاور".