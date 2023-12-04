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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بالكويت: اصطفاف المصريين وحرصهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية أهم سماتها

صدى البلد

أكد سفير مصر رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية بالكويت السفير أسامة شلتوت، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من فرز الأصوات الانتخابية في لجنة الكويت والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى اصطفاف المصريين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية كانت من أهم سمات تلك الانتخابات.

ووجه شلتوت الشكر لأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالكويت على قيامها بالتنظيم والتنسيق الجيد لسير العملية الانتخابية كما وجه الشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لقيامها بالتعاون على مدى ثلاثة أيام وتقديمها لخدمات الرعاية الصحية خاصة لكبار السن والمرضى من المواطنين المصريين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم الانتخابي على الرغم من ظروفهم الصحية.

شكر خاصة لرجال الأمن الكويتي

كما وجه سفير مصر بالكويت رسالة شكر خاصة لرجال الأمن الكويتي وكافة المؤسسات الكويتية على التعاون الكامل مع السفارة المصرية قبل وخلال إجراء الانتخابات الرئاسية التي عقدت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وكانت لجنة الكويت الفرعية استقبلت على مدى 3 أيام الناخبين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم الانتخابي في المقر الانتخابي بمنطقة أرض المعارض ليستوعب أعداد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بالكويت وتوفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التصويت التي تمت بنجاح وكانت ملحمة وطنية عبر فيها المصريون بالكويت عن حبهم لوطنهم والتفافهم حول الدولة المصرية في الاستحقاقات الدستورية.

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