"الناصريين المستقلين" في لبنان يحيي الرئيس السيسي لمواقف مصر تجاه غزة

نظمت حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) اللبنانية وقفة أمام السفارة المصرية بلبنان أمس الأحد، لتوجيه التحية لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه إلى فلسطين وشعبها وأهالي قطاع غزة خلال الأزمة الراهنة.

وقال العميد المتقاعد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية للمرابطين " إن مصر لها دور تاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، معتبرا أنها بمثابة الرئة التي يتنفس بها الفلسطينيون، مثمنا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية عبر إحباط مخطط تهيجر أهالي غزة والضفة الغربية إلى جانب فتح معبر رفح بشكل دائم وحشد الجهود الدولية من أجل إيصال المساعدات لسكان القطاع في ظل هذه الظروف.

صمود مصر هو الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات

واستعرض حمدان جهود الرئيس السيسي في دعم القضايا العربية على مدار السنوات العشر الماضية، مشددا على أن صمود مصر هو الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات، ومشيدا بما حققته مصر من تقدم على كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وألقى الشاعر المير طارق ناصر الدين قصيدة تشيد بجهود الرئيس السيسي في مختلف القضايا منذ ثورة الثلاثين من يونيو وحتى اليوم.

كما تحدث رئيس الشباب الوطني المحامي أحمد حسن عن دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أهمية الإعلان عن الدعم المطلق والتأييد لمواقف مصر من التهجر ومواجهة الحصار الذي حاولت إسرائيل فرضه على قطاع غزة وسكانها وأيضا رفض أي مساس بالشعب.

وألقى الإعلامي محمد العاصي رئيس المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت كلمة اللقاء التضامني البيروتي، وأشاد فيها بمواقف مصر قيادة وشعبا من القضية الفلسطينية.

