عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الناصريين المستقلين" في لبنان يحيي الرئيس السيسي لمواقف مصر تجاه غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نظمت حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) اللبنانية وقفة أمام السفارة المصرية بلبنان أمس الأحد، لتوجيه التحية لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه إلى فلسطين وشعبها وأهالي قطاع غزة خلال الأزمة الراهنة.

وقال العميد المتقاعد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية للمرابطين " إن مصر لها دور تاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، معتبرا أنها بمثابة الرئة التي يتنفس بها الفلسطينيون، مثمنا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية عبر إحباط مخطط تهيجر أهالي غزة والضفة الغربية إلى جانب فتح معبر رفح بشكل دائم وحشد الجهود الدولية من أجل إيصال المساعدات لسكان القطاع في ظل هذه الظروف.

صمود مصر هو الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات

واستعرض حمدان جهود الرئيس السيسي في دعم القضايا العربية على مدار السنوات العشر الماضية، مشددا على أن صمود مصر هو الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات، ومشيدا بما حققته مصر من تقدم على كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وألقى الشاعر المير طارق ناصر الدين قصيدة تشيد بجهود الرئيس السيسي في مختلف القضايا منذ ثورة الثلاثين من يونيو وحتى اليوم.

كما تحدث رئيس الشباب الوطني المحامي أحمد حسن عن دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أهمية الإعلان عن الدعم المطلق والتأييد لمواقف مصر من التهجر ومواجهة الحصار الذي حاولت إسرائيل فرضه على قطاع غزة وسكانها وأيضا رفض أي مساس بالشعب.

وألقى الإعلامي محمد العاصي رئيس المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت كلمة اللقاء التضامني البيروتي، وأشاد فيها بمواقف مصر قيادة وشعبا من القضية الفلسطينية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة

قرار عاجل من النيابة بحق المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

وزير النقل : لا استيراد للأتوبيسات .. ودعم الصناعات الوطنية

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مواقع جنوبي لبنان

20 صاروخا.. لبنان تمطر إسرائيل برشقات كثيفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ