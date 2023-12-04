ممثل اتحاد المصريين بالبحرين: الانتخابات الرئاسية في الخارج كانت عرسا ديمقراطيا

قال رامي لبيب علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين في البحرين، إن التصويت للإنتخابات الرئاسية بالخارج خلال الثلاثة أيام الماضية كان عرس ديموقراطي يعكس حرص المصري بالخارج على المشاركة وإختيار من سيكون رئيس مصر فى المرحلة القادمة.

وأضاف رامي لبيب علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين في البحرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك إهتمام من المصري بالخارج للتوافد والإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية وحرص الجميع على المشاركة.

وتابع رامي لبيب علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين في البحرين: “شاهدت بكل فخر وإعتزاز جميع المصريين خاصة فى مملكة البحرين فى حرصهم على التواجد والظهور بالمظهر الحسن وعلى رسم صورة جميلة بالخارج للمصريين الموجودين فى البحرين”.