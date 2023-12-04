أهم مبادرات جهاز تنظيم الاتصالات لذوي الهمم في يومهم العالمي





في اليوم العالمي لذوي الهمم والموافق الثالث من ديسمبر، وإيمانًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تيسر الأمور الحياتية بالإضافة إلى النواحي الإنتاجية في العمل، حرص الجهاز على ضمان سهولة نفاذية المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، حيث أطلق الجهاز خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت "https://tra.gov.eg" يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، كذلك أقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، كما وجه الشركات العاملة بالسوق بإعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقًا للكود الهندسي المصري ليناسب احتياجات ذوي الهمم.



وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وجه الجهاز شركات المحمول بتقديم مزايا للمستخدمين من ذوي الهمم خلال شهر ديسمبر الجاري بحصولهم على ضعف الباقة عند شراء خط محمول جديد، وإعفائهم من المصاريف الإدارية عند استخدام المحافظ الالكترونية للمحمول في سداد فواتيرهم المستحقة بمختلف المرافق، أو الحصول على كاش باك من قيمة المصاريف الإدارية يمكن استخدامها في خدمات المحافظ الالكترونية.

