وفد من عضوات لجنة الصحة والسكان بالقومي للمرأة يزرن مستشفى الشرطة بالعجوزة

في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى"، وفى إطار توجيهات وزير الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم لهن، قام وفد من عضوات لجنة الصحة والسكان بالمجلس بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة ، بحضور اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان وممثلين من قطاع حقوق الأنسان بوزارة الداخلية.



تأتى هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين المجلس ووزارة الداخلية، حيث عرض ظابطات و ضباط قطاعي الخدمات الطبية و حقوق الانسان أحدث التطورات التى تم استحداثها بالمستشفى و افتتاح بعض الأقسام المزودة بأحدث الأجهزة ولاسيما في تخصصات القلب والسمعيات والنساء والولادة و التغذية العلاجية الامر الذي يتسق مع رؤيه مصر 2030 فى السعي للوصول الى توفير نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة و الجودة و عدم التمييز.