أحمد حسن يفجر مفاجاة عن مشاركة عمرو السولية فى كأس العالم للأندية

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تواجد اللاعب عمرو السولية ضمن قائمة الفريق النهائية المشاركة فى مونديال كأس العالم للأندية.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر بالأهلي | عمرو السولية سيكون ضمن قائمة الأهلي المونديالية".



كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة كبيرة بشأن استبعاد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي من قائمةالفريق لبطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح شوبير خلال تصريحات اذاعية، أن محمود متولي تعرض لإصابة جديدة في الفترة الأخيرة، مما جعله خارجحسابات الفريق.

وأشار شوبير إلي أن كريم نيدفيد يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وبالنسبة لرضا سليم، فإنه خارج حساباتالجهاز الفني للمشاركة في كأس العالم للأندية نهائيًا.