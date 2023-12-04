العثور على 5 جثث وجزء من الطائرة الأمريكية المحطمة قبالة اليابان

عثر على جزء رئيسي من طائرة "أوسبري" الأمريكية العسكرية التي تحطمت الأسبوع الماضي في المياه قبالة جنوب غرب اليابان.

و عثر على خمس جثث تحت المياه أثناء عمليات البحث.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الاثنين، أن عملية البحث والإنقاذ المستمرة على مدار الساعة، منذ تحطم الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية الأربعاء الماضي بالقرب من جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما.

وأسفر تحطم الطائرة عن مقتل أحد أفراد طاقم الطائرة وفقدان سبعة آخرين.



وعثر أحد أفراد خفر السواحل وصيادون على بعض أجزاء حطام الطائرة، التي سقطت خلال مهمة تدريب بالقرب من الجزيرة، وقاموا بتسليمها إلى الجيش الأمريكي.

