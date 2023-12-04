عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على طردين مشبوهين قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية بنيوزيلندا

شرطة نيوزيلندا
شرطة نيوزيلندا

أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أن الطردين المشبوهين اللذين تم العثور عليهما قرب سفارتي كل من إسرائيل والولايات المتحدة في العاصمة ولنجتون، لا يشكلان تهديدًا.

وقالت شرطة نيوزلندا في بيان صادر اليوم الاثنين، إنه تم استدعاء فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوزارة الدفاع النيوزلندية لمساعدة الشرطة في كلا الموقعين بويلينجتون، حيث عثرا بهما على الطردين.

ورغم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات إجلاء حتى الآن، فمن المتوقع زيادة كبيرة في الإجراءات الأمنية في الموقعين، إذ أوصت الشرطة الجمهور بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

وأضافت الشرطة أنه سيتم رفع الطوق الأمني ​​في مناطق الحادثين قريبًا خاصة بعد تطويق الشوارع وإغلاق المدارس القريبة في المنطقة، مشيرة إلى أن تحقيقا سيفتح في كلا الحادثين.

ووفقا لوسائل إعلام نيوزيلندية، فإن الطرد الذي تُرك بالقرب من السفارة الإسرائيلية كان يحتوي على دمية طفل مغطاة بالدماء وملفوفة بقطعة قماش، بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول الطرد الذي عثر عليه قرب البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وبينما رفض المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية التعليق أثناء تحقيق الشرطة، أعرب متحدث باسم السفارة الأمريكية عن امتنانه للاستجابة السريعة من جانب السلطات النيوزيلندية.

وفي ضوء الحدث، تم نصح الجمهور بالابتعاد عن المنطقة المتضررة حتى صدور إعلان رسمي باعتبارها آمنة، وسط توقع تأخيرات محتملة في خطط سفرهم، واتباع أي تعليمات تقدمها السلطات.

شرطة نيوزيلندا نيوزيلندا إسرائيل الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

ترشيحاتنا

"القاهرة الإخبارية" : الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في رام الله

مطالبات من حقوق الإنسان بوقف تصدير أجزاء مقاتلات F-35 من هولندا لإسرائيل

لن أشجع الزمالك.. رضا عبدالعال يرفض تولي موسيماني تدريب القلعة البيضاء

900 طن سكر.. الرقابة الإدارية توجه ضربة موجعة للسوق السوداء

رياح وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

أحمد حلمى والسقا يساندون ريهام عبد الغفور في جنازة والدها.. صور

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ