العثور على طردين مشبوهين قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية بنيوزيلندا

أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أن الطردين المشبوهين اللذين تم العثور عليهما قرب سفارتي كل من إسرائيل والولايات المتحدة في العاصمة ولنجتون، لا يشكلان تهديدًا.

وقالت شرطة نيوزلندا في بيان صادر اليوم الاثنين، إنه تم استدعاء فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوزارة الدفاع النيوزلندية لمساعدة الشرطة في كلا الموقعين بويلينجتون، حيث عثرا بهما على الطردين.

ورغم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات إجلاء حتى الآن، فمن المتوقع زيادة كبيرة في الإجراءات الأمنية في الموقعين، إذ أوصت الشرطة الجمهور بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

وأضافت الشرطة أنه سيتم رفع الطوق الأمني ​​في مناطق الحادثين قريبًا خاصة بعد تطويق الشوارع وإغلاق المدارس القريبة في المنطقة، مشيرة إلى أن تحقيقا سيفتح في كلا الحادثين.

ووفقا لوسائل إعلام نيوزيلندية، فإن الطرد الذي تُرك بالقرب من السفارة الإسرائيلية كان يحتوي على دمية طفل مغطاة بالدماء وملفوفة بقطعة قماش، بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول الطرد الذي عثر عليه قرب البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وبينما رفض المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية التعليق أثناء تحقيق الشرطة، أعرب متحدث باسم السفارة الأمريكية عن امتنانه للاستجابة السريعة من جانب السلطات النيوزيلندية.

وفي ضوء الحدث، تم نصح الجمهور بالابتعاد عن المنطقة المتضررة حتى صدور إعلان رسمي باعتبارها آمنة، وسط توقع تأخيرات محتملة في خطط سفرهم، واتباع أي تعليمات تقدمها السلطات.