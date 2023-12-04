حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة

قال حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين : “استهدفنا بالصواريخ تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مسكاف عام وحققنا إصابة مباشرة”.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأكدت كتائب القسام، أن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.