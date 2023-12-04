اشتية: غريزة الانتقام تدفع إسرائيل إلى قطع شريان الحياة عن غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل تقطع شريان الحياة عن قطاع غزة بدافع غريزة الانتقام، مما تسبب في سقوط أكثر من 15,000 شهيدا وعشرات آلاف الجرحى.

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن ماكينة القتل والدمار والإبادة الجماعية الإسرائيلية استأنفت حصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ، متجردة من العقل والضمير والإنسانية.

وأشار اشتية إلى بيانات الأمم المتحدة التي توضح أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص، وقال: لا الكلام مجدي، ولا الصراخ مجدي، ولا الأرقام مجدية، ولا صرخات الأطفال مسموعة، ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكينة الإجرام الإسرائيلية، هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا.