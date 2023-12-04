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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجناح المصرى بـ cop28 يعقد جلسات نقاشية عن الصحة والإغاثة والتعافي والسلام

صدى البلد

 

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم الثالث للجناح المصرى المقام على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 المنعقد بمدينة إكسبو دبى ، شهد عدد من الجلسات المتنوعة تحت شعار  " الصحة والإغاثة والتعافي والسلام " ، ودعت جميعها إلى المشاركة الجماعية والتدابير الاستباقية، وقد شجع الجناح المصري مشاركة الشباب والقطاع الخاص في العمل المناخي ، وحثهم على تنفيذ المبادرات المبتكرة التى تساهم فى تقديم حلول تدفع العمل المناخي إلى الأمام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مناقشات  الجناح تناولت الموضوعات المتعلقة بالصحة، حيث تم عقد مجموعة من  الجلسات سلطت الضوء على طرق  التخلص من الأدوية غير الآمنة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، كما تناولت الجلسات أهمية رفع  الوعي لدى قطاع الأعمال والمجتمع،  بالإضافةإلى تسليط الضوء على مبادرة I-CAN ، و التحول نحو نظام الرعاية الصحية الأخضر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الجلسات التى شهدها الجناح المصرى ، كجلسة  " ثم تحولت الأضواء إلى تغير المناخ والصحة: ​​من قبل الشباب، مع الشباب"  والتى استضافتها وزارتى  الشباب والرياضة و الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجلسة  "المناخ الصحي من أجل صحة واحدة" ، التى  تناولت أهمية التنوع البيولوجي للصحة والرفاهية ، بالإضافة إلى جلسة "المساهمات البحثية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة والتكيف معها"

وأشارت   أن المناقشات داخل الجناح المصرى  تعمقت ، وكشفت عن تقدم النهج الإيجابي للسلام في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مُضيفةً أن اليوم الثالث في الجناح المصري حث على التكاتف الجماعي لصياغة مستقبل مرن للحفاظ على البيئة المُحيطة، وهو ما  يدل على أن التآزر بين العمل المناخي ومشاركة القطاع الخاص والحكومة أمر بالغ الأهمية في رسم المسار نحو غد مرن وأكثر اخضراراً.

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