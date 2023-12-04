بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر بشكل مكثف طائرة متجمدة من طراز Cessna Citation X، حيث التصق ذيها وجزء كبير منها بالأرض بسبب الثلوج بمطار ميونخ ثاني اكبر مطار دولي

عاصقة ثلجية تضرب اوروبا

أدى تساقط الثلوج الذي ضرب أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا وهولندا وسويسرا وفي بولندا والنمسا وانقطاع الكهرباء عن بعض السكان.

أوقف مطار ميونيخ في ألمانيا عملياته، وتم إلغاء 560 رحلة من أصل 880 رحلة كان من المقرر إجراؤها في 3 ديسمبر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.