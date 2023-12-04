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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب غير مسبوق.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لـ80 دولة حول العالم

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، رفع تحذيرات السفر لحوالي 80 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن هذا لم يحدث من قبل زيادة حجم تحذيرات السفر بهذا الشكل الكبير للغاية.

ومن بين الدول المدرجة في القائمة  إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث ارتفع مستوى تحذير السفر من 1 (لا يوجد تهديد) إلى المستوى 2، وهو ما يعني: تهديد عرضي، يوصى باتخاذ المزيد من الاحتياطات، واليقظة المطلوبة من جانب المسافرين.

أما الدول الأخرى التي دخلت القائمة بتحذير من المستوى الثاني، فمن بينها أستراليا وروسيا، وتم رفعها إلى مستوى التحذير والتوصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات، وفي أمريكا الجنوبية (بما في ذلك البرازيل والأرجنتين).

وتم رفع مستوى التحذير من السفر إلى المستوى 3 في العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا، ودول في آسيا الوسطى بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان، وهي توصية للنظر في السفر غير الضروري.

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