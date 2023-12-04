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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخول شاحنتي وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

شاحنة وقود
شاحنة وقود

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، قبل قليل، يفيد بأن شاحنتي وقود تدخلان قطاع غزة عبر معبر رفح من مصر متجهة إلى غزة.
 

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا معظمهم من الأطفال، اليوم الإثنين، وأصابة آخرون في استهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.

 

وقالت "وفا" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي الزيتون والشجاعية، تعود لعائلات أبو حليمة، والدحدوح، واشتيوي، والثلاثيني، وأبو الزور، وأبو عقلين، وعائلات أخرى، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.

 

شاحنتي وقود قطاع غزة غزة معبر رفح

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