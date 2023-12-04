الموتوسيكل يودي بحياة صغير تحت عجلات سيارة نقل بسوهاج

شاء القدر أن تكون نهاية الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 15 من عمره تحت عجلات سيارة نقل صدمته وهو يستقل دراجته الهوائية" الموتوسيكل" ، ولقي ربه في الحال.

انطلق الطفل الصغير وهو يستقل دراجته الهوائية علي الطريق الزراعي سوهاج _اسيوط ، ولكن يشتء القدر ان يصطدم بسيارة نقل بفنطاس، وسقط تحت عجلاتها وفارق الحياة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طالب سقط أسفل إطارات سيارة نقل بفنطاس، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل فنطاس محملة بمواد بترولية من مستودع للبترول بسوهاج قيادة المدعو 'عصام ر.ا.م' 43 سنة، سائق، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بالطريق المشار إليه فوجئ بسقوط دارجة هوائية يستقلها المدعو 'السيد ع.ا.ع' 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز المراغة، أسفل الإطارات الخلفية للسيارة، وذلك حال سيره بجواره مما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى مستشفى المراغة المركزي.

وأفادا كلًا من قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو 'صابر ع.ا.ع' 18 سنة، طالب، ويقيم بذات العنوان، بمضمون ما سبق، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.