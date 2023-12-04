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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجالية المصرية بروما تشكر السفير بسام راضي على جهوده في العملية الانتخابية

صدى البلد

قدم أبناء مصر في الخارج، وتحديدا بمدينة روما بإيطاليا حالة استثنائية في حب الوطن من خلال إقبال كبير للغاية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي خلال الساعات الاخيرة لماراثون الانتخابات.

وبدوره  أدلى اسلام السويسي منسق حملة كمل جميلك بالاتحاد الأوروبي والعضو البارز في الجاليات المصرية بالخارج ، بصوته خلال الساعات الأخيرة لسباق الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بروما.


ووجه السويسى عن عظيم شكره وتقديره باسم أبناء الجالية المصرية بإيطاليا لسعادة السفير بسام راضى سفير مصر بايطاليا لما وجد من اهتمام وتنسيق وتوافق واضح وملموس وهذا ليس بجديد على السفير  بسام راضى بجهوده الواضحة من أجل سير العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام على اكمل وجه وفى مناخ يسوده الأمن والأمان والحرية المطلقة لكل ناخب  حتى أطلق عليه المصريين بايطاليا بانه سفير بدرجة انسان


وأشار السويسي إلى أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في تحدي الطقس البارد لتلبية نداء الوطن في الاستحقاق الانتخابي.

وقدم ابناء الجالية شكرهم لقنصل مصر بروما حازم الشوربجى لجهوده الكبيرة مع ابناء الجالية بروما .

وشدد السويسى على دور كبير العائلة المصرية بروما ولاتسيو المهندس  عادل عامر رئيس الجالية لدعمه واتصالاته وتنسيقه الكامل مع أبناء الجالية المصرية بالمشاركة الفعالة من أجل وطننا الغالى مصر.

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