مشروب غير متوقع يقضي على آلام الفم واللثة

يعد الشاي الأخضر هو مشروب شائع في جميع أنحاء العالم ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن له فوائد صحية عديدة بالنسبة للأسنان واللثة.

ووجدت بعض الأبحاث أن شرب الشاي الأخضر غير المحلى يمثل طريقة سهلة وعملية للوقاية من التهاب اللثة ولا تقم بتحليته لأن السكر مضر .

ووفقا لما جاء في موقع rejuv-health قد تكون غسولات الفم التي تحتوي على الشاي الأخضر وسيلة فعالة للوقاية والعلاج ضد التهاب اللثة.

وثبت أن مضغ علكة الشاي الأخضر يقلل من البلاك والتهاب اللثة وإذا كانت هذه العلكة تحتوي على إكسيليتول، فهذا أفضل، فالزيليتول هو كحول سكري مفيد لصحة اللثة و الفم.

كما أن المكمل بمستخلص الشاي الأخضر قد يكون له أيضًا فوائد صحية لصحة اللثة.