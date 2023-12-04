الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر تنظم احتفالية لدعم ذوي الهمم بالجيزة

نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، حفلا لإسعاد مئات الأطفال من ذوي الهمم بعدد من مراكز محافظة الجيزة.

أقيمت الاحتفالية في مركز قادرون باختلاف الكائن في مركز أوسيم بالجيزة برعاية النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أمين مساعد الحزب لقطاع شمال الجيزة .

كما نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بالجيزة، ندوة تدريبية وتثقيفية لذوي الهمم بمقر حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، شهدت حضورا مميزا لذوي الهمم، وبحضور الدكتورة إحسان حسين مسئول إدارة شئون ذوي الهمم بالحملة الانتخابية بالمحافظة، عمار شعبان مسئول بالإدارة، الدكتور جمال الريدي، الدكتور عصام بهي مسئولي إدارة الوعي السياسي بالحملة .

وشهدت الندوة والحفل حضورا مميزا من قيادات الحملة الانتخابية بالمحافظة برئاسة المستشار تامر عويان، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالمحافظة، والنائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، والنائبة ابتهاج الطوخي من قيادات الحزب بالمحافظة، والدكتورة عبير الشربيني، مسؤول إدارة الإعلام والاتصالات التسويقية بالحملة، والدكتور عبدالخالق فؤاد، وهاني معن، ومي فريد مسئول لجنة المحليات بالحملة الانتخابية بالمحافظة، والدكتورة نجلاء البيومي، ووائل حلاوة، وسيد الطويل .