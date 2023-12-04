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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية وزارة الشباب.. تكريم الرياضيين المصريين بعد تحقيقهم أرقامًا قياسية

صدى البلد

أعلنت مراكز العقارية ، عن شراكة جديدة مع الاتحاد المصري لألعاب القوى للمرة الثانية.

ومن خلال هذه الشراكة، قامت الشركة بتكريم جميع الرياضيين المصريين الذين حطموا الأرقام القياسية في مجالاتهم الرياضية المختلفة، وذلك تقديرًا لإنجازاتهم وتشجيعًا لهم لتحقيق مزيد من الإنجازات القياسية.

وعُقِدَ مؤتمرٌ صحفيٌ وحفلٌ توزيعٍ للجوائز  بحضور الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور عبد الأول محمد عبدالرحيم، مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة ومسئولى الشركة .

 سيقام هذا الحدث المميز في يوم 23 ديسمبر وسيشمل ثلاث مسافات أساسية هي 21 كيلومترًا و10 كيلومترات و5 كيلومترات. 

وستشجع هذه المسافات العدائين من جميع الأعمار والفئات بقدراتهمن أجل الاشتراك في الماراثون وتحقيق أهدافهم الشخصية كما ستوفر الشركة  الدعم والإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الحدث وتجربة ممتعة للمشاركين.

وتشمل جوائز مراكز للرياضيين المصريين الذين حطموا الأرقام القياسية في ألعاب القوى تقديم منح دراسية للرياضيين الموهوبين، فضلاً عن تكريمهم في حفل توزيع الجوائز.

وتهدف هذه الجوائز إلى تشجيع الرياضيين على الاستمرار في تحقيق التفوق والمثابرة في مجالاتهم الرياضية.

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