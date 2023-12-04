تعزز جاذبية القطاع العقاري.. المصرية للاتصالات تدعم تطوير صناعة الكابلات البحرية

تقوم المصرية للاتصالات، المشغل الرائد في قطاع الاتصالات في مصر، بدعم تطوير صناعة الكابلات البحرية مما يساهم في تعزيز القطاع العقاري المصري وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في المنتدى العالمي للكابلات البحرية.

تم تنظيم المنتدى في مصر بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشهد إقبالًا كبيرًا من طلاب وخريجي كليات النقل البحري وهندسة الاتصالات.

وتهدف المصرية للاتصالات من خلال المنتدى إلى نقل الخبرات والمعرفة للشباب والخريجين، وتأهيلهم للعمل في صناعة الكابلات البحرية المتنامية.

وتعمل المصرية للاتصالات على تعزيز القطاع العقاري المصري من خلال دعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية، حيث تعد صناعة الكابلات البحرية أحد العناصر الأساسية للاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية في العقارات الحديثة.

وتعزز المصرية للاتصالات تواجدها في قطاع العقارات من خلال توفير حلول اتصال متطورة وموثوقة، مما يعزز جاذبية المشاريع العقارية ويسهم في تحسين قيمتها. وبالتالي، تساهم المصرية للاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري المصري.

وبهذا النهج المبتكر، تعمل المصرية للاتصالات على مدّ الجسور بين صناعة الكابلات البحرية والقطاع العقاري، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.