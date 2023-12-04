عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعزز جاذبية القطاع العقاري.. المصرية للاتصالات تدعم تطوير صناعة الكابلات البحرية

صدى البلد

تقوم المصرية للاتصالات، المشغل الرائد في قطاع الاتصالات في مصر، بدعم تطوير صناعة الكابلات البحرية مما يساهم في تعزيز القطاع العقاري المصري وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في المنتدى العالمي للكابلات البحرية.

تم تنظيم المنتدى في مصر بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشهد إقبالًا كبيرًا من طلاب وخريجي كليات النقل البحري وهندسة الاتصالات. 

وتهدف المصرية للاتصالات من خلال المنتدى إلى نقل الخبرات والمعرفة للشباب والخريجين، وتأهيلهم للعمل في صناعة الكابلات البحرية المتنامية.

وتعمل المصرية للاتصالات على تعزيز القطاع العقاري المصري من خلال دعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية، حيث تعد صناعة الكابلات البحرية أحد العناصر الأساسية للاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية في العقارات الحديثة.

وتعزز المصرية للاتصالات تواجدها في قطاع العقارات من خلال توفير حلول اتصال متطورة وموثوقة، مما يعزز جاذبية المشاريع العقارية ويسهم في تحسين قيمتها. وبالتالي، تساهم المصرية للاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري المصري.

وبهذا النهج المبتكر، تعمل المصرية للاتصالات على مدّ الجسور بين صناعة الكابلات البحرية والقطاع العقاري، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

ترشيحاتنا

إجراء عسكري عاجل من بولندا قرب حدود روسيا وبيلاروس

تراجعت 40 جنيها| ضربة قاضية لـ أسعار الدواجن خلال 10 أشهر.. بشرة خير

رفض تهجير الفلسطينيين.. شكري يتلقي اتصالا عاجلا من وزير خارجية كولومبيا |تفاصيل

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

قبل ما تبدأ مشروعك.. أنشطة تجارية تتطلب الموافقة الأمنية لإصدار الترخيص

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد.. ويؤكد: رسالتكم سامية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

فيديو

يسرا تخرج عن صمتها وترد على حقيقة خروجها من السباق الرمضاني

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

ما تفعلوه يحمي العالم من مخططات إسرائيل| يهودي يوجه رسالة للفلسطينيين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ