سوق العقارات في المملكة المتحدة تنتظر عاما صعبا رغم انخفاض محتمل بالأسعار

تنتظر سوق العقارات في المملكة المتحدة عاماً صعباً في 2024، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض جديد محتمل في الأسعار بشكل محدود، مع استقرار معدلات الرهن العقاري.

وتوقع أكبر موقع عقاري في بريطانيا أن ينخفض متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1% العام المقبل مع تزايد المنافسة بين البائعين.

وقال الموقع إنه من المرجح أن يضطر البائعون إلى تحديد أسعار أكثر تنافسية لتأمين المشتري في العام 2024، في حين أن معدلات الرهن العقاري ستستقر على الرغم من أنها "ستظل مرتفعة".

متوسط أسعار الطلب

قبل عام، توقعت الموقع أن متوسط أسعار الطلب سينخفض بنسبة 2% في العام 2023. ويوم الاثنين 4 ديسمبر، قالت إن المتوسط كان أقل بنسبة 1.3% عما كان عليه في العام 2022 مع استمرار سوق العقارات في مواجهة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتكلفة المعيشة بشكل كبير.

يسجل الموقع الأسعار المطلوبة بدلاً من الأسعار الفعلية التي يتم بيع العقارات بها. وقالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض هذه المعدلات عادة بنسبة 1% على المستوى الوطني بحلول نهاية العام 2024، وأضافت أن السوق تواصل انتقالها إلى "مستويات أكثر طبيعية" من النشاط بعد فترة ما بعد الوباء المزدحمة.

وقالت الموقع إن عدد البائعين الذين اضطروا إلى خفض سعر الطلب خلال العام 2023 ارتفع إلى 39%، مقارنة بـ 29% العام الماضي و34% في العام 2019.

وأشار خبير العقارات في الشركة، تيم بانيستر، متوسط انخفاض بنسبة 1٪ في الأسعار يعكس توقعاتنا بأنه من المحتمل أن يكون عامًا آخر مستقراً، وصعبًا في بعض الأحيان، بالنسبة لبعض المشترين والبائعين في العام 2024".

نشاط أفضل من المتوقع

لكنه أضاف: "لقد أظهر النشاط الأفضل من المتوقع هذا العام أن عديداً من المشترين ما زالوا مستمرين في تلبية احتياجاتهم السكنية، وهناك فرصة كبيرة للبائعين ووكلائهم لجذب هؤلاء المشترين بالسعر المناسب"، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.

يوم الجمعة، فاجأت جمعية البناء الوطنية بعض المراقبين عندما أعلنت أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر، بعد زيادة بنسبة 0.9% في أكتوبر، وارتفاع بنسبة 0.1% في سبتمبر، ومع ذلك، قالت إنه على أساس سنوي، انخفضت الأسعار بنسبة 2٪ في نوفمبر.

وفي الأسبوع الماضي، قال موقع “زوبلا” العقاري إن ظروف السوق كانت الأفضل بالنسبة للمشترين منذ العام 2018، عندما كانت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخيم على السوق.

وقالت رايت موف إن متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري انخفض الآن بشكل مطرد منذ يوليو، "مما يوفر للمتحركين المزيد من الاستقرار واليقين بشأن نوع وتكلفة عرض الرهن العقاري الذي من المرجح أن يحصلوا عليه".