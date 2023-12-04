عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة المرشح حازم عمر تعقد لقاء مع لجنة الشئون الصحية لحزب الشعب الجمهوري

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

 الاستعداد للعملية الانتخابية

جاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب مكرم رضوان، رئيس لجنة الشئون الصحية المركزية، والوكلاء، وأمناء السر للجنة الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب مكرم رضوان، رحب فيها بالحضور من لجنة الشئون الصحية، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون لها دور في الاستعداد للعملية الانتخابية، مثلها مثل باقي لجان وأمانات الحزب، لاسيما أنهم سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

 

من جانبه قام اللواء أبو هميلة، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم عمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جرائم فساد.. الحكم على رئيس عربي سابق بالسجن 5 سنوات

مشروع قرار مقدم من مصر..ماذا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن بشأن أحداث غزة؟

لمدة 40 عاما.. واشنطن تتهم مسئولا بالأمن القومي بالتجسس لصالح كوبا|التفاصيل الكاملة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على خان يونس في غزة

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

فيديو

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ