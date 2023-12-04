بعد غياب 6 شهور .. شوبير يعلن عن عودة نجم منتخب مصر

اعلن الاعلامي احمد شوبير عن مشاركة أحمد حجازي مع الاتحاد بدوري أبطال آسيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بعد غياب دام لمدة 6 أشهر ، أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لنادي الاتحاد أمام سباهان أصفهان بدوري أبطال أسيا ".



وأشارت شبكة "TEAMtalk" إلى اهتمام أربعة أندية إنجليزية، وهي بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبرهوكارديفسيتي، بالتعاقد مع حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وأوضحت الشبكة أن حجازي أيضًا أصبح محط اهتمام كبير لفرق كبيرة في الدوري الإسكتلندي مثل سيلتيك ورينجرز.

ورغم عدم حسم مستقبل حجازي بعد في اتحاد جدة، يظل اسمه محل اهتمام الأندية الأوروبية التي تسعى لتعزيزخطوطها الدفاعية.