خط أحمر.. سمير فرج: موقف مصر والرئيس السيسي واضح من تهجير الفلسطينيين

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم" :" الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن تهجير الفلسطينيين لسيناء خط أحمر".

وأضاف سمير فرج :" أمريكا لا توافق على التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر وهذا ما أكدت عليه نائبة الرئيس الأمريكي في لقائها مع الرئيس السيسي بدبي".

وتابع سمير فرج :" قرار مصر واضح وثابت بشأن تهجير الفلسطينيين بأن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها ".

واكمل سمير فرج: "نسعى للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية وذلك من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ".