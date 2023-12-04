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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كابوس جديد| مرض غامض يضرب الصين وأوروبا.. التهاب رئوي يصيب الأطفال ويزيد المخاوف

التهاب رئوي
التهاب رئوي

شهدت قارة أوروبا ارتفاعا في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي، في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن اكتشاف مرض غامض، ما يعيد إلى الأذهان الخطر الداهم الذي واجه البشرية قبل حوالي 4 سنوات، بعدما تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وكانت مقاطعة ووهان الصينية هي بداية الوباء الذي اجتاح العالم.

 

وأعلنت دولتي هولندا والدنمارك عن ارتفاع حاد في حالات الالتهاب الرئوي، ففي هولندا، ارتفعت حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عاما، وفقا لما أوردته شبكة "ويون" الهندية الإخبارية.

وأفاد المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحية (NIVEL) أن حالات الالتهاب الرئوي ارتفعت إلى 130 لكل 100 ألف طفل في الأسبوع الذي سبق 26 نوفمبر الماضي، على الرغم أنه في العام الماضي 2022، كان هناك 58 لكل 100 ألف طفل.

 

كما تم الإبلاغ عن المرض في مجموعة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة مقارنة بالسنوات السابقة. وفي الأسبوع 47، زاد هذا العدد إلى 38 لكل 100.000.

 

ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كانت الحالات في هولندا مرتبطة بالارتفاع الذي شهدته الصين.

 

وفي الدنمارك، سجل معهد ستاتنز سيروم ارتفاعا حادا في حالات الالتهاب الرئوي، حيث ارتفعت الأعداد أكثر من ثلاثة أضعاف في خمسة أسابيع من 168 حالة إلى 541.

 

ونقل عن هان دورث إمبورج، كبير الباحثين في مباحث أمن الدولة، قوله: "في الأسابيع الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات الجديدة بشكل ملحوظ، ونشهد الآن حالات أكثر بكثير من المعتاد، وأن هناك عدوى واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد". 

 

ومع توارد كل هذه الأنباء المقلقة، بدأت الهند وفيتنام وتايوان في التأهب، حيث أدى الانتشار المفاجئ للمرض الغامض إلى دق أجراس الإنذار في البلدان الأخرى المتاخمة للصين أو بالقرب منها، بما في ذلك الهند وتايوان وفيتنام.

 

وفي الوقت نفسه، أثار ظهور الالتهاب الرئوي مخاوف بشأن صلاته بأي فيروس جديد حيث تستعد البلاد لفصل الشتاء الأول بعد رفع قيود كوفيد-19.

 

ومع ذلك، أوضحت وزارة الصحة الصينية أن الارتفاع في الحالات يرجع إلى تداخل مسببات الأمراض المعروفة.

 

وقالت الوزارة الصينية في بيان إن هناك ارتفاعا في الحالات المرتبطة بفيروسات مثل الأنفلونزا، والفيروسات الأنفية، والفيروس المخلوي التنفسي، أو الفيروس الغدي، وكذلك البكتيريا مثل الالتهاب الرئوي الميكوبلازما.

 

وبحسب السلطات الصحية الصينية، يمكن أن يكون تفشي المرض مرتبطًا بالالتهاب الرئوي الميكوبلازما، المعروف أيضًا باسم "الالتهاب الرئوي المشي"، وهو عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال عادةً وتنتشر منذ مايو.

 

وقال ماريا فان كيرخوف، القائم بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والأوبئة والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية، إن الموجات التي يرونها الآن، الذروة ليست عالية كما شاهدوها في 2018-2019 مضيفا "هذا ليس مؤشرا على مسببات الأمراض الجديدة، وهذا هو المتوقع، وهذا ما تعاملت معه معظم الدول قبل عام أو عامين".

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