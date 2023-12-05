عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي: نتنياهو خائف من انتهاء الحرب في غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن مصر هي مفتاح الحل ومفتاح السلام في المنطقة بالكامل، ومن يمتلك القوة؛ قادر على إرساء السلام، وهذا هو ملخص كلمة الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة وذات قوة كبيرة. 

خبير استراتيجي يتحدث عن قطاع غزة 

واستطرد "العمدة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، متحدثًا عن القضية الفلسطينية، قائلا إن نتنياهو لديه مخاوف من انتهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في الوقت الحالي مما يؤدي إلى إقالته ومحاكمته في ضوء ما ينتظره في إسرائيل في الوقت الحالي، ولذلك يرغب في تحقيق أي انتصار. 

ونوه بأن نتنياهو يرغب في القضاء على الفلسطينيين والقضاء على حماس من أجل أن يهدئ الرأي العام الإسرائيلي في الوقت الحالي، في ضوء الغليان مما يحدث في الوقت الحالي، وخاصة عملية طوفان الأقصى. 

وأكمل أن إسرائيل تستنزف الكثير من الأموال بسبب حربها على قطاع غزة، وأمريكا لم تمدهم سوى بـ 14 مليار دولار فقط، لافتا إلى أن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير هي النقطة التي يتسم بها الأمريكان والغرب، وهذه هي عقيدتهم منذ زمن بعيد. 

اللواء عادل العمدة السلام وزير الدفاع لبني عسل القضية الفلسطينية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

موضوعات متعلقة

عائلة حافظ وقادر.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف عن 5 مجموعات جديدة في إيديكس 2023

خبير استراتيجي: قوة الجيش المصري سلاح ردع لمن يحاول تهديد أمننا القومي

خبير استراتيجي: مصر استفادت بقوة من نسخ معرض إيديكس الماضية

رئيس بيت العائلة في الرياض: مصريون قطعوا مسافة 1200 كم للتصويت بانتخابات الرئاسة

رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: تواجدنا أمام مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتحها

الجالية المصرية في بريطانيا: الناخبون تحدوا برودة الطقس لاستخدام حقهم الدستوري

بيت العائلة المصرية بالرياض: إقبال غير متوقع على مقرات انتخابات الرئاسة 2024

أستاذ دراسات بيئية يكشف معاناة الدول النامية بشأن التغيرات المناخية

ترشيحاتنا

خان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ بداية الحرب مع مواصلة التقدم البري للاحتلال

امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

النظام مميكن بالكامل.. الوزير يكشف طريقة التوظيف بقطاعات وزارة النقل

طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بكثافة

ما معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة.. وما حقيقة أنها لا تدخل بيت الجنب؟

عودة الأمطار الرعدية وسيول بهذه المناطق|تحذير عاجل من الأرصاد حول الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجمت رواياته إلى 100 لغة وتحولت إلى 200 فيلم.. الأديب ألكسندر دوما

يقترب من 200 ألف جنيها.. سعر إطلالة أمينة خليل يثير الجدل

المصريون يبهرون العالم.. راجمات ومنصات صواريخ وإسعاف مدرع بجناح الهيئة العربية للتصنيع

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ