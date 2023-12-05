خبير استراتيجي: نتنياهو خائف من انتهاء الحرب في غزة

قال اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن مصر هي مفتاح الحل ومفتاح السلام في المنطقة بالكامل، ومن يمتلك القوة؛ قادر على إرساء السلام، وهذا هو ملخص كلمة الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة وذات قوة كبيرة.

خبير استراتيجي يتحدث عن قطاع غزة

واستطرد "العمدة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، متحدثًا عن القضية الفلسطينية، قائلا إن نتنياهو لديه مخاوف من انتهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في الوقت الحالي مما يؤدي إلى إقالته ومحاكمته في ضوء ما ينتظره في إسرائيل في الوقت الحالي، ولذلك يرغب في تحقيق أي انتصار.

ونوه بأن نتنياهو يرغب في القضاء على الفلسطينيين والقضاء على حماس من أجل أن يهدئ الرأي العام الإسرائيلي في الوقت الحالي، في ضوء الغليان مما يحدث في الوقت الحالي، وخاصة عملية طوفان الأقصى.

وأكمل أن إسرائيل تستنزف الكثير من الأموال بسبب حربها على قطاع غزة، وأمريكا لم تمدهم سوى بـ 14 مليار دولار فقط، لافتا إلى أن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير هي النقطة التي يتسم بها الأمريكان والغرب، وهذه هي عقيدتهم منذ زمن بعيد.