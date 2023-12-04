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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدوا بالملابس الثقيلة الشتاء على الأبواب.. خبراء الفلك يحددون موعد بداية فصل الشتاء وموعد انتهائه وظاهرة فلكية مثيرة تحدث في أول أيامه

الشتاء
الشتاء

البحوث الفلكية: 

  • ذروة فصل الشتاء تبدأ بعد 18 يوم 
  • فصل الشتاء يصل طوله إلى 88 يوماً
  • ذروة فصل الشتاء لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة

 

نستعد الآن لإستقبال فصل الشتاء حيث تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، حيث شهد الطقس في البلاد موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا، ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر.

وينتظر محبو الأجواء الباردة موعد بداية فصل الشتاء 2023 في مصر، قد يظن البعض أن فصل الشتاء قد بدأ بالفعل، خاصة مع الشعور في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا ليس حقيقيا، فنحن نعيش الآن في فصل الخريف.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نعيش الآن اجواء فصل الخريف حيث انه كان قد بدأ فلكيا يوم السبت 23 سبتمبر؛ عندما تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء، لذلك فنحن نعيش في فصل الخريف، وليس الشتاء من الناحية الفلكية.

وأوضح الدكتور تادرس أن فصل الخريف ينتهي يوم 23 ديسمبر الجاري، وهو يوم بداية فصل الشتاء فلكيا، مع حدوث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وبذلك نكون على موعد مع بداية فصل الشتاء رسميا بعد 18 يوما.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الخريف في 20 ديسمبر، ومن المقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، حيث يستمر لمدة 3 أشهر.

الموعد الرسمي لـ بداية فصل الشتاء

يستمر فصل الخريف مدة زمنية قدرها 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، وبذلك من المقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر.

واشار الدكتور تادرس انه يحدث الإنقلاب الشتوي يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر وهو الموعده الثابت من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

واضاف أستاذ الفلك، أن الإنقلاب الشتوي (يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر) هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

واستطرد انه عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة، لأن السبب في برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار ، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس.

الفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يحدث ظاهرة فلكية هامة في يوم الإنقلاب الشتوي وهي أن الأرض تكون أقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف، وبناءا عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا ، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.

واكمل الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن الشمس تبلغ أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

وقال الدكتور جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيحدث الانقلاب الشتوي هذا العام 2023 يوم السبت 21 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 11:22، معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن فصل الشتاء يصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و23 دقيقة، وينتهي يوم الاثنين 20 مـارس 2024م .

وأضاف القاضي أنه من المعلوم فلكيا أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج، ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوباً، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.

يتم تحديد البداية الفلكية للفصول، وفقًا لتعامد الشمس على المدارات المختلفة، وعند نهاية فصل الخريف بعد لحظة الاعتدال الخريفي؛ تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه هنا تكون ذروة الشتاء عند يوم 23 ديسمبر، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.

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