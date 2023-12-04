المخرج محمد فاضل ناعيا أشرف عبد الغفور: كان يحترم عمله

نعى المخرج محمد فاضل، الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي توفى أمس إثر حادث سير أليم.

قال محمد فاضل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أشرف عبد الغفور كان مع في بداية مشوار الكفاح ".

أضاف محمد فاضل:" أشرف عبد الغفور خريج معهد السينما شعبة التمثيل "، مضيفا:" أشرف عبد الغفور كان فنان كبير منذ بداياته الفنية ".

وتابع محمد فاضل :" اشرف عبد الغفور كان يحترم عمله بشكل كبير ويحترم زملائه في العمل ".

واكمل محمد فاضل:" أشرف عبد الغفور كان رافض دخول ابنته ريهام مجال التمثيل لانها كانت تدرس آنذاك"، مضيفا:" ربنا يصبر ويقوي ريهام على وفاة والدها ".