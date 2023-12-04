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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج محمد فاضل ناعيا أشرف عبد الغفور: كان يحترم عمله

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

نعى المخرج محمد فاضل، الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي توفى أمس إثر حادث سير أليم.

 

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قال محمد فاضل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أشرف عبد الغفور كان مع في بداية مشوار الكفاح ".

أضاف محمد فاضل:" أشرف عبد الغفور خريج معهد السينما شعبة التمثيل "، مضيفا:" أشرف عبد الغفور كان فنان كبير منذ بداياته الفنية ".

وتابع محمد فاضل :" اشرف عبد الغفور كان يحترم عمله بشكل كبير ويحترم زملائه في العمل ".

واكمل محمد فاضل:" أشرف عبد الغفور كان رافض دخول ابنته ريهام مجال التمثيل لانها كانت تدرس آنذاك"، مضيفا:" ربنا يصبر ويقوي ريهام على وفاة والدها ".

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