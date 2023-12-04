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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد اهتمام الدولة واستجابتها لمتطلبات التغيرات المناخية

فودة خلال مشاركته
فودة خلال مشاركته في دبي

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة السريعة مع متطلبات التغيرات المناخية ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تحت رعايته و التي أصدر رئيس مجلس وزراء مصر قرارا بشأن تنظيمها سنويا بصورة دورية.


ونفذت بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمت الدورة الأولى منها خلال العام الماضي والدورة الثانية تمت خلال هذا العام 2023 والتي أحدثت حراكا مجتمعيا هائلا و تفاعلا بين كافة الأجهزة المؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.


وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه نتج عن تلك المبادرة للمشروعات الخضراء الذكية تقديم الآلاف من المشروعات والأفكار في بيئة تنافسية ذكية خلقت وأسست لبنك معلومات وقاعدة بيانات متكاملة لكافة أفكار المشروعات التي تتعامل مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في اطار معلوماتي ذكي يستخدم لغة تكنولوجيا العصر.


ولفت المحافظ الى انه من اهم نتائج وانعكاسات الاستضافة النجاح لمدينة شرم الشيخ المؤتمر المناخ العام الماضي كوب 27 اعلنت الامم المتحدة مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ذكيه،
كما اعلنت فوز شرم الشيخ بالمركز الأول كمركز الصمود والقدرة على مقاومة الكوارث والتغييرات المناخية على مستوى قارة افريقيا.


تبع ذلك ذلك فوز شرم الشيخ بالمركز الأول في مسابقة أفضل مدينة سياحية عربية وافضل مدينه عربيه في تنظيم حدث سياحي ، لافتا لتكريمه شخصيا كأفضل مسؤول حكومي عربي.
وفي ختام كلمته هنأ محافظ جنوب سيناء دبي على حسن التنظيم النسخة الحالية من مؤتمر المناخ كوب 28 معربا عن ثقته الكاملة من تحقيقها النجاح الباهر.


جاء ذلك خلال مشاركة اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فعالية بعنوان "مشاركة المرأة في العمل المناخي"التي نظمتها اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، وبمشاركة عدد من الحضور ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ كوب 28 بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

فودة خلال مشاركته

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جنوب سيناء فودة إتفاقية التغيرات المناخية الدولة المصرية الاستجابة

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