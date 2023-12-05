أخبار السيارات| أرخص سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط.. أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. هيونداي I10 "أوتوماتيك" للبيع بهذه القيمة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد السيارة تويوتا كورولا من أشهر إصدارات الصانع الياباني في السوق المصري، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية في المقام الاول، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة، مع اطلالة السيدان الشهيرة.

مازالت السيارة فيات 128 تتصدر السوق المصري للسيارات، كواحدة من ارخص السيارات المستعملة، إلى جانب شهرتها الكبيرة، والناتجة عن تصميم الصانع الايطالي، إلى جانب الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة.

تعتبر السيارة شيري تيجو 3، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري، وذلك بين موديلات 2024، على الرغم من ارتفاع اسعارها الرسمية امس، حيث شهدت تلك النسخة زيادة إجمالية بلغت 45 الف جنيه، عن الفئة الوحيدة المقدمة في مصر.

يضم سوق السيارات في مصر، عدد كبير من الطرازات المختلفة، سواء من ناحية القدرات الفنية، أو العلامات التجارية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية، بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة الهاتشباك.

شهدت السيارة كيا جراند سيراتو 2023، ثبات في الاسعار الرسمية لجميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد اخر زيادة رسمية شهدتها اصدارات كيا، والتي كانت الشهر الماضي، حيث مازالت اسعار الفئة الاولى تقدم بقيمة قدرها 1,219,900 جنيه.

تعتبر هيونداي I10 هي واحدة من اصغر السيارات التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تنتمي إلى فئة الهاتشباك، ويفضل هذه النسخة الكثير من المقبلين على القيادة حديثًا، نسبة إلى ابعادها المتقاربة، كما يفضلها ايضا جمهور السيدات، والشباب.

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، منها السيدان والهاتشباك، والرياضية، سواء من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، أو من عائلة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة البيك اب أو النقل، والتي تحظى باهتمام كبير وخاصة من اصحاب المهن والمشروعات، ومنها النسخة JMC.