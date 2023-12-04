"تموين المنتزه" بالإسكندرية تشن حملات رقابية على الأسواق

شنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد علي رئيس الرقابة، حملة تموينية على الأسواق بنطاق الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 420 علبة سجائر متنوعة بدون فواتير دالة على الحيازة بإجمالي كمية قدرها 8400 سيجارة، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مصنع آيس كريم يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 4 أجولة دقيق فاخر بدون فواتير زنة الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي 200 كيلوجرام، وعدد 20 كيس سكر حر بدون فواتير تزن الكيس واحد كيلوجرام بإجمالي 20 كيلوجرامًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتي الحملات الرقابية تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق.