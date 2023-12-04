محافظ بني سويف يعقد لقاء جماهيريا مع أهالي الواسطى لمناقشة احتياجاتهم ومطالبهم

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فعاليات اللقاء الجماهيري، الذي عقدته المحافظة، عقب زيارته لقمن العروس ضمن سلسلة اللقاءات والفعاليات الجماهيرية، التي يتم عقدها بمراكز ومدن المحافظة، لبحث مشاكل واحتياجات الأهالي والعمل على توفيرها، بحانب متابعة مستوى الخدمات والسعى لتحسينها وذلك بالتعاون والتنسيق مع المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية.

حضر اللقاء ، الذي أقيم بإحدى قاعات المناسبات بمدينة الواسطى:السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف ،حمادة راضي رئيس وحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، ولفيف من أعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات المجتمعية وعمد ومشايخ قرى المركز وقادة الرأي وجموع من المواطنين والمراة والشباب.

وفي بداية كلمته أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز ومدينة الواسطى،ولقائهم والاستماع لمطالبهم والوقوف على احتياجاتهم ،خاصة وان الواسطى تعتبر مدخل المحافظة وواجهتها المشرفة للقادمين من ناحية الشمال، فضلاً عن المكانة والتاريخ المميز لها وما تحويه من كنور ومعالم أثرية وسياحية وتاريخية وصناعية،مثل هرم ميدوم الذي يعد أقدم من أهرامات الجيزة ، علاوة على منطقة كوم أبوراضي الصناعية التي تحتضن كبريات الشركات والكيانات الصناعية على المستوى الدولى والمحلي.

وتابع محافظ بني سويف مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء الحديث مع الأهالي والاستماع لمطالبهم والوقوف على احتياجاتهم ، بجانب رغبته في توجيه بعض الرسائل الهامة في هذه الفترة الاستثنائية ، ونحن على أعتاب إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، مطالباً الأهالي بأنه من الواجب علينا أن نحمد الله تعالي على نعمة الأمن والأمان الذي ننعم في ظلها رغم بعض التحديات، وهي نعمة لايدركها إلا من فقدها وغابت عنها ، مستشهداً بتداعيات الأحداث والصراعات التي تحيط بمحيط مصر الإقليمي وما يحدث في دول الجوار والتي لا يأمن فيهال المواطن على نفسه وأسرته وممتلكاته، وهو الأمر الذي عانى منه المصريون خلال فترة مظلمة من تاريخ الوطن، بعدما أحسوا بالخوف وفقدان الأمن وشكلوا لجان شعبية لحمايتهم،قبل أن يمن الله على مصرنا باستعادة نعمة الأمن والأمان.

كما أكد المحافظ أهمية المشاركة الإيجايبة في الاستحقاق الدستورى الأبرز والذي سينطلق مطلع الأسبوع الجاري ، وهو الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا على ضرورة النزول والمشاركة ، باعتباره حق دستوري وواجب وطني وفرض على كل من يحق له الانتخاب ، والأ يجب على المواطن أن يقلل من أهمية وتأثير صوته ، مشدداً على أن لكل فرد ومواطن مطلق الحرية في اختياراته ،موضحا أننا "كجهاز تنفيذي" يقتصرنا دورنا ومهمتنا الأساسية على الجوانب التنظيمية والإدارية لتسهيل عملية الانتخابات دونما تدخل أو توجيه أو تأثير في إرادة المواطن.

وعقب كلمته،فتح المحافظ باب الحوار مع الأهالي لاستعراض مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمرافق وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات حول المشروعات والاحتياجات والإجابة على تساؤلاتهم،واستفساراتهم ومطالبهم في تحسين مستوى بعض الخدمات والمرافق القائمة، والمشروعات المزمع تنفيذها بالقرى. وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وفي تعقيبه على تلك المطالب والاحتياجات، أشار المحافظ إلى أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق خاصة بمحافظات الصعيد التي عانت خلال عهود وفترات سابقة من التهميش والإهمال ، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وعملية لتحسين مستوى المعيشة والخدمات بمحافظات الصعيد وخاصة القرى،مستشهداً بحجم التطور والتغيير للافضل الذي أحدثته المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بقرى ناصر وببا ، والتي شرفت إحداها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي ،وأنه خلال المراحل التالية سوف يتم البدء في باقى المراكز ومن بينها الواسطى ، منوها أن ذلك يتم رغم التحديات والظروف الاقتصادية الناجمة عن الأحداث والصراعات الدولية وما سبقها من أزمات وأوبئة اجتاحت وأرهقت أغني الدول على مستوى العالم.