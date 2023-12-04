العربية للتصنيع: شاركنا في معرض إيديكس 2023 بمنتجات مصرية 100%

قال اللواء المهندس ضياء عبدالفتاح، رئيس قطاع التسويق في الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة العربية للتصنيع أنشأت في عام 1975 بمشاركة 4 دول عربية هي مصر والسعودية وقطر والإمارات، وتعمل في مجالات متعددة أهمها مجال الطائرات والذخائر والصواريخ والمعدات الإشارية والعربات المدرعة بما تمتلكه الهيئة 14 مصنعاً وبنية تحتية تكنولوجية وتصنيعية وبشرية على أعلى مستوى.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مكالمة هاتفية "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى إدخال منتجات جديدة كأول مرة والاشتراك في معرض إيديكس للنسخة الثالثة، وعبر الشركات العالمية المشاركة عن انبهارها، وتم عرض بعض المنتجات الحديثة التي اشتركت بها الهيئة لأول مرة.

وأشار إلى أنه من بين المعروضات الذخائر الجوية، والتي كانت تستورد في الخارج، وأصبحت الآن تصنع في مصر، بتصميم مصري 100%، وهذه القنابل الجوية تتراوح أوزانها ما بين 500 إلى 2000 رطل، وقدرتها على اختراق التحصينات الخرسانية حتى 180 سم، وكانت تستورد من الخارج سابقا، ومن ثم تم توفير الكثير من العملة الأجنبية.