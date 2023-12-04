مفكر فلسطيني يكشف تفاصيل استشهاد والدته: أصيبت 4 مرات قبل الوفاة

كشف الدكتور محمد أبو سمرة، مفكر فلسطيني، عن تفاصيل استشهاد والدته في قطاع غزة، موضحا أن والدته منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وعانت أثناء القصف، وأصيبت 4 مرات طيلة الفترة الماضية، موضحا أن مساء يوم الجمعة 1 ديسمبر وفجر السبت 2 ديسمبر تعرض المربع الذي يقع فيه بيت والدته وهي البلدة القديمة في غزة والتي عمرها اكثر من 10 آلاف عام إلى قصف كبير.

تفاصيل حول استشهاد والدته

وأضاف "أبو سمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن البلدة القديمة هي واحدة من أقدم المناطق في فلسطين وفي منطقة الشرق الأوسط، "الوالدة أصابها إرهاق شديد جدا، وكانت جريحة منذ بضعة أيام، واضطر من متواجد معها من أفراد الأسرة نقلها للمستشفى المعمداني الذي يبعد 500 متر من خلال الكرسي المتحرك".

وتابع أنه أثناء انتقالها هي ومن معها قُصف الطريق الذي يسيرون عليه، بجانب مقبرة الشيخ شعبان، وهي أهم المقابر التاريخية، وأصيب الجميع، واضطروا بصعوبة شديدة نقلها للمستشفى، "المستشفى كانت قدراته ضعيفة قبل الحصار ما بالك بعد الحصار، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها ومن معهم".

واستكمل، أنها بعد الإسعافات الأولية أثناء العودة تعرضت للقصف مرة أخرى، وأثناء عودتها للمستشفى أعلنوا عن استشهادها، وهذا واحد من المشاهد الذي يؤكد على حجم بشاعة الاحتلال.

ولفت إلى أن المسجد العمري الذي يعد أول مسجد بُني في هذه المنطقة دمر بشكل كامل، لافتا إلى أنه كان هناك معاناة كبيرة في دفنها، وكان هناك تهديد بالقصف للمقابر، "أمي كانت مصممة على التواجد في قطاع غزة، ورفضت الخروج، وكانت عازمة على الاستشهاد داخل قطاع غزة وحصلت عليها".