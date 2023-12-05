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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محاضرة تعريفية لفرص منح بجامعة كوين ماري ببريطانيا بحقوق عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية  لفرص الدراسة والحصول علي منح بجامعة كوين ماري ببريطانيا للعام الجامعي 2024 /2025.

يأتى ذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، محمد صافي عميد كلية الحقوق وفي إطار إتفاقية التعاون بين الكلية وجامعة كوين مارى.

وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة الأستاذ الدكتور عبدالأحد جمال الدين .

 


وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعوية بعنوان
" التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع "
وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 من  ديسمبر 2023 بقاعة الجمهورية الساعة الواحدة ظهراً

وتستضيف الندوة خالد جمال رئيس قطاع المتطوعين والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة وأحمد فرغلى منسق عام محافظة القاهرة وشيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة والعقيد أحمد بهجت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة

وتقام الندوة بتنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

Jobs Education الفعاليات بمؤسسة حياة كريمة الدكتور محمد ضياء زين العابدين التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع

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