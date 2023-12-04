مدرب الهلال يكشف حجم إصابة ياسين بونو

عبّر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال الفوز على نساجي الإيراني 2-1، مساء الإثنين، في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على تأهلنا للدور المقبل، لكننا دخلنا المباراة بهدف الفوز، ومنحت بعض اللاعبين فرصة اللعب لدقائق أكثر، مثل الشهري والحمدان".

وتابع: "نلعب مباريات كثيرة خلال أيام قليلة، لذا التدوير بين اللاعبين أمر مهم، حتى لا يصاب اللاعبون بالإرهاق".

وحول إصابة حارسه المغربي ياسين بونو واستبداله مع بداية الشوط الثاني، أوضح جيسوس: "بونو شعر في نهاية الشوط الأول بآلام عضلية بسيطة، لذلك فضلت ألا أغامر به واستبدلته بين شوطي اللقاء، ولدي الثقة في جميع حراس المرمى، محمد العويس قريب من الجاهزية، وحبيب الوطيان جاهز".

