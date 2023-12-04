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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة حجازي.. الاتحاد السعودي يفوز على سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال أسيا

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

حقق اتحاد جدة السعودي فوزا على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة الختامية لمجموعات دوري أبطال آسيا.

وسجل هدفي الاتحاد كل من صالح العمري في الدقيقة 14 وجوتا في الدقيقة 69، وسجل هدف فريق سبهان أصفهان رامين رضائيان في الدقيقة 48 من اللقاء.

وشارك المصري أحمد حجازي مع فريقه اتحاد جدة لأول مرة هذا الموسم، في مواجهة سباهان أصفهان الإيراني بالجولة الخاتمة لمجموعات دوري أبطال آسيا، وحمل شارة القيادة.

وبذلك الفوز حافظ الاتحاد على صدارة المجموعة الثالثة وضمن الاتحاد تأهله للأدوار الإقصائية بعدما جمع 15 نقطة، ورافقه سبهان أصفهان الإيراني رغم الخسارة كثاني المجموعة بالتساوي مع القوة الجوية العراقي برصيد 10 نقاط إلا ان المواجهات المباشرة في صالح الفريق الإيراني.

وعاد حجازي للظهور في تشكيل الاتحاد لأول مرة منذ مايو الماضي بعدما تعرض لإصابة بالرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما غاب عن العميد اليوم الثلاثي كريم بنزيما ونجولو كانتي ورومارينيو بسبب الإصابة كما تم استبعاد إيجور كورونادو بقرار من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

تشكيل الاتحاد لمباراة سباهان:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - فيليبي لويز - أحمد حجازي - زكريا هوساوي.

خط الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - صالح العمري.

خط الهجوم: جواو فيليبي "جوتا" - عبد الرزاق حمد الله – مروان الصحفي.

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