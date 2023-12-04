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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه يعقد اجتماعا لمجلس الحرب الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وحسب مكتب نتنياهو، يحضر الاجتماع كلا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بيني جانتس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عوفير جندلمان، إن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم بشرطين: إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن، واستسلمت حركة حماس وانحلت.

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وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جندلمان، إنه "إذا استمرت حماس في القتال، فيجب أن يعلم سكان غزة أن حماس لا تهتم بمصيرهم".

وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عملياتها في جنوب قطاع غزة اليوم… حماس تفضل الاستمرار في احتجاز الرهائن.. وهذا يأتي على حساب سكان غزة ”.

الجيش الإسرائيلي نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلية تل أبيب

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