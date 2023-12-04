بلدية المحلة ينهي استعدادات مواجهة فريق طلائع الجيش

أكد المدير الفني لفريق بلدية المحلة أحمد عبدالرؤوف، أن الفريق أنهى استعداداته لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا، الثلاثاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وقال المدير الفني لفريق بلدية المحلة -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- إنه أختار 20 لاعبا استعدادا للمباراة، وإن صفوف الفريق مكتملة وسيشهد اللقاء تغيرات في صفوف الفريق.

أضاف "طالبت من اللاعبين التركيز وعدم التفريط في أي نقطة رغم أن المواجهة قوية إلا أنني واثق من قدرات اللاعبين"، مؤكدا أن الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون تم علاجها.

وتابع عبدالرؤوف "إننا ندخل اللقاء وفريق بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط بعد فوزه في 2 وتعادله في 3 وخسارته في مباراة وأننا نسعي للوصول للنقطة 12".