لميس الحديدي لحازم عمر: إزاي أخدتوا كل مقاعد البرلمان دي بـ2015 و2020؟

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن فكرة تأسيس حزب الشعب الجمهوري روادته منذ إنتخابات عام 2012 إيماناً قائلاً : بعد إعلان نتائج إنتخابات 2012، لاني مؤمن أن الديموقراطية مسار لايمكن أن تختزل في قرار.

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الهدف في عام 2012 عنما إتخذ قرار إنشاء الخزب لم يكن فقط المشاركة في الحياة السياسية لان عائلته موجودة في العمل السياسي ولديها أعضاء نواب من ابناء الاعمام فقط قائلاً : كنت خلال هذه الفترة أضع نصب عيني في العلاقات الخارجية لدرجة رؤساء دول ورؤساء وزراء.



ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : إزاي أخدتوا كل الماقعد دي في عام 2015 ومعظمها فردي هل كانت موائمات أم أموال أم ماذا ؟ ليرد قائلاً : " إختبار الانتخابات النيابية وقع على الحزب مبكراً في عام 2015 ولم يكن مر علينا حتى ثلاث سنوات على إنشاء الحزب ولكن قلنا سوف نجحز لنا مكاناً في المستقبل ".

وأشار إلى أن حزبه إعتمد في إنتخابات 2015 على ضعف المنافسة من الاحزاب ولذلك حصد مقاعد الاغلبية بينما في إنتخابات 2020، حصد الاكثرية على حد قوله ".

ضمن الخمسة الكبار



وواصل " كل شيء عندنا خاضع لخطة وهدف وفترة زمنية في نوفمبر عام 2015 قلت أن هذا الاختبار جاء مبكراً الانتخابات النيابية وكان ترتيب إنشاء الحزب وقتها 83 وقلت أن الاسراتجية في عام 2015 هو حجز مكان بين الكبار وأن لاأكون إلا ضمن الخمسة الكبار ".