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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي لحازم عمر: إزاي أخدتوا كل مقاعد البرلمان دي بـ2015 و2020؟

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن فكرة تأسيس  حزب الشعب الجمهوري روادته منذ إنتخابات عام 2012 إيماناً قائلاً : بعد إعلان نتائج إنتخابات 2012، لاني مؤمن أن الديموقراطية مسار لايمكن أن تختزل في قرار.

 

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الهدف  في عام 2012 عنما إتخذ  قرار إنشاء الخزب  لم يكن فقط المشاركة  في الحياة السياسية لان عائلته  موجودة في العمل السياسي ولديها  أعضاء نواب من ابناء الاعمام  فقط قائلاً : كنت  خلال هذه الفترة  أضع نصب عيني في العلاقات الخارجية لدرجة  رؤساء دول ورؤساء  وزراء.


ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  : إزاي أخدتوا كل الماقعد دي في عام 2015 ومعظمها فردي هل كانت موائمات أم أموال أم ماذا  ؟ ليرد قائلاً : " إختبار الانتخابات النيابية وقع على الحزب مبكراً في عام 2015 ولم يكن مر علينا حتى ثلاث سنوات على إنشاء الحزب   ولكن قلنا سوف نجحز لنا مكاناً في المستقبل ".

 

وأشار إلى أن حزبه إعتمد في إنتخابات 2015 على ضعف المنافسة من الاحزاب ولذلك حصد مقاعد الاغلبية بينما في إنتخابات  2020، حصد الاكثرية على حد قوله ".

 

ضمن الخمسة الكبار


 وواصل  " كل شيء عندنا خاضع  لخطة وهدف وفترة زمنية  في نوفمبر عام 2015 قلت أن هذا الاختبار جاء مبكراً الانتخابات النيابية   وكان ترتيب إنشاء الحزب وقتها 83  وقلت أن الاسراتجية في عام 2015 هو حجز مكان بين الكبار وأن لاأكون  إلا ضمن الخمسة الكبار ".

حزب الشعب الجمهورى إنتخابات عام 2012 الديموقراطية الحياة السياسية العمل السياسي

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