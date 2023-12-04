حطب: الدولة المصرية كلمة السر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن اسناد تنظيم دورة الألعاب الألعاب الأفريقية 2027 لمصر جاء بفضل الامكانيات الكبيرة للمنشآت الرياضية المصرية وبفضل دعم القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة دعما غير مسبوق كان نتيجته العديد من النجاحات والانجازات التي تحققت خلال السنوات التسع الماضية ولم تتحقق من قبل.

وقال حطب، إن الحصول على حق تنظيم دورات الألعاب الأفريقية يكون من خلال موافقات حكومية حيث أنه شرط أساسي والدولة المصرية لم تتأخر في منح الموافقات في ظل توافر الإمكانيات والمنشآت الرياضية غير المحدوده في جميع المحافظات وكان أخرها مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر الأفضل في قارة أفريقيا والشرق الأوسط والقادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية وليس القارية فقط.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: تقدمنا بخطاب رسمي بعد الحصول على الموافقات الحكومية وكان هناك عدة اتصالات تمت مع مجلس إدارة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" برئاسة مصطفى براف الذي رحب بطلب مصر، مؤكدا أن عرض مصر مميز وسيكون له دور في انجاح البطولة خاصة أنها ستكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وهو ما يزيدها قوة وأهمية كبيرة.

وأوضح المهندس هشام حطب: الجميع رحب بعرض مصر وكان له الأفضلية لرغبة أنوكا في انجاح هذا الحدث وأيضا أنه خطوة في طريق مصر من أجل الحلم الأكبر وهو تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036 ، واستقبال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في حضور رئيس أنوكا مصطفى براف كان له دور هام في دعم طلب مصر حيث لمس الجميع مدى اهتمام ودعم الرئيس السيسي للرياضة وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في تسهيل المهمة.

بجانب أن مصر لها دورها الكبير ومساهمات عديدة مع الدول الأفريقية ومع أنوكا وهو ما سهم في حسم القرار لصالح مصر بجانب وجود منشآت رياضية على أجدث الطرازات العالمية تساعد على اخراج الحدث بأفضل صورة لم تشهدها أفريقيا من قبل وهذا هو هدفنا جميعا.

وأضاف المهندس هشام حطب، لدينا العديد من الخطط من أجل التجهيز لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 وتعاون تام مع جميع الجهات الرسمية في الدولة من أجل أفضل تنظيم لهذا الحدث الكبير وقادرون على أن تظهر مصر بالمظهر اللائق والذي يتناسب مع حجم الامكانيات والانجازات الكبيرة.

وختم المهندس هشام حطب حديثه: استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 خطوة نحو استضافة بطولات أكبر وطموحات أكبر وأشكر أنوكا ومصطفى براف على هذه الموافقة وعلى حسن التعاون المثمر مع مصر.