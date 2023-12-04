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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"المصريين الأحرار" ينظم مؤتمرا حاشدا بالبحيرة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمرا حاشدا بالبحيرة
مؤتمرا حاشدا بالبحيرة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حزب المصريين الأحرار، اليوم /الاثنين/ مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بقرية البلاكوسي في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بحضور عدد من قيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة أحمد حمودة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- تأييد ودعم الحزب الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، واستكمال المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع في كافة المجالات، مضيفا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وضرورة لإظهار الصورة الحضارية للشعب المصري أمام العالم.

واعتبر حمودة أن يوم الانتخابات هو يوم لرد الجميل للرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

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