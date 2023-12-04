الحركة الوطنية: حان وقت رد الجميل للسيسي.. حمل روحه على كفه لأجل مصر

قال الدكتور مدحت الفيومي أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الدقهلية وعضو الامانة العامة، إن دعم وتأييد الرئيس السيسي واجب وطني لصالح أمن واستقرار الدولة وجزء من رد الجميل لرجل حمل روحه على كفه من أجل الشعب، ومن مساندة ثورته العظيمة في 2013

وأضاف مدحت الفيومي معانا تأييد الحزب الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط الالتفاف، والتأييد الجارف من جموع الشعب وكافة طوائفه حتى يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال واستقرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده الحزب اليوم بمحافظة الدقهلية مدينة المنصورة تحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية لدعم وتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الجمهورية، وذلك بمشاركة رموز العمل السياسي والبرلماني واعضاء مجلسي النواب والشيوخ واعضاء تنسيقية شباب الاحزاب وممثليهم عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .

وطالب مدحت الفيومي أعضاء الحزب وهيئاته التنظيمية بأن يسطروا ملحمة الإخلاص والتفاني لتلاحم قوى الشعب المصري الأصيل صاحب الإرادة التي جعلته مساندا وداعما ومؤيدا للدولة المصرية، وأن نخرج جميعا أيام الأحد الموافق 10 والاثنين الموافق 11 والثلاثاء الموافق 12 من هذا الشهر، لنقول كلمة الحق للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية ارواحنا من بطش الطامعين، وعلينا أيها الجمع الكريم أن نستلهم عزيمة الصمود الجاد من أجل الوطن انزل مرفوعين القامة والهامة خلف رئيسنا البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتابع : حفظ الله رئيسنا البطل وسدده على طريق النصر خطاكم .

وقال الفيومي باسمي وباسم جميع أعضاء أمانة الدقهلية لحزب الحركة الوطنية المطرية نرحب بالضيوف فما أسعد أن نجتمع على حب الوطن/ ونتكالف من أجل الحفاظ عليه/ في ظل ظروف حالكة/ وتربصات بالدولة المصرية من جميع الاتجاهات والتي تأتِ بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وأشاد الفيومي بالحشد والحضور مع جموع الشعب من المراكز المجاورة والقيادات الشعبية وممثلي الكيانات المؤيدة وفي مقدمتهم حزب الحركة الوطنية المصرية خلف اللواء رؤوف السيد علي وجميع المحافظات المجاور .

الجدير بالذكر أن اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية كان قد اكد ان الحزب مستمر في مسيرته لدعم الوطن والاستقرار والانحياز الي الارادة الجماهيرية مدعوماً بتحركات تحالف الاحزاب المصرية الذي يضم اكثر من 42 حزبا سياسيا من أجل إختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية

واضاف رؤوف السيد علي لقد بدءنا المسيرة وسنكمل المشوار لدعم وتأييد جهود وطنية تبذل من أجل ترسيخ تقاليد عريقة لديمقراطية واعية نبني بها نظاما سياسياً في جمهورية جديدة تسع الجميع بلا تهميش او اقصاء ، واحسب ان انتخابات رئاسة الجمهورية فرصة سانحة للتعبير عن الرأي بحرية دون ضغوط او ترهيب لاختيار رئيس مصر القادم .

وقال اللواء رؤوف السيد علي ان مؤتمر اليوم يأتي امتداداً لسلسلة مؤتمرات جماهيرية وميدانية نجوب بها المحافظات ونخلق من خلالها قنوات تواصل جماهيري مباشرة مع الناس نقدم فيها رؤي عاقلة ونطرح اسباب ومبررات من الواقع تدفعنا الي ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيساً يليق بحجم مصر ومكانتها الدولية والإقليمية .. واحسب اننا لن نجد افضل من المرشح عبد الفتاح السيسي لتلك المهمة الصعبة .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الوطن المصري سيظل هو الأبقي والأكثر رسوخاً وقوة رغم كل ما يحيط به انواء عاتية وصراعات دموية وحروب يدور رحاها علي كافة الحدود والجبهات وفي ظل ظرف إقليمي معقد وأطماع تتصاعد في الداخل والخارج.

وأوضح أن الجميع يتربص ويتحين الفرص كي ينال من أمننا وسلامتنا ووحدتنا وحقنا في ان نحيا آمنين مطمئنين علي ارواحنا واهلنا واموالنا وفي ظل هذا المشهد المعتم إقليميًا ، والظروف الضبابية دوليا يصل قطار السياسة المصرية الي أهم محطة من مساره الديمقراطي وهي محطة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي التي نرسم من خلالها مستقبل الدولة المصرية لـ ست سنوات قادمة .

وتابع رؤوف السيد علي خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري المنعقد بمحافظة الدقهلية : نأمل ان يتولي فيها امورنا خيارنا .. وان نختار قيادة فاعلة قادرة علي ان تعبر بمصر الي بر الأمان في ظل تلك الظروف المعتمة والمشاهد الضبابية لافتاً الي انه رغم حالة الاقبال غير المسبوقة في انتخابات المصريين بالخارج الا ان رصيد الديمقراطية الحقيقية ليس في صناديق الانتخابات فحسب بل في وعي الناس وقدرتهم علي التدقيق والاختيار الامثل لقيادة حكيمة رشيدة عاقلة يمكنها صناعة الفرق والقفز بنا من مرحلة المجهول الي منطقة المعلوم .

منطقة آمنة تحمينا من تقلبات السياسة الدولية واطماعها التي تقف علي الحدود تتربص وتتحين اي فرص مواتية كي تنال منا وتنهش اجسادنا وتنهب خيراتنا .. بالضبط كما حدث ويحدث في دول الجوار وجوار الجوار .

واردف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية مؤكداً علي ان المشهد الدولي والاقليمي سيبقي بجميع تشابكاته وتعقيداته مصدر خطر علي مصر جراء ما فيه من أطماع بائنة تستهدف كيان الدولة الوجودي من خلال مخططات وسيناريوهات غامضة للنيل منا ومن سيادتنا واستقلالية قرارنا الوطني بما يستدعي منا ضرورة اليقظة والحذر والفهم والوعي والاقبال علي صناديق الانتخابات الرئاسية كي نختار الرئيس الاصلاح والاقدر علي تحمل المسئولية واعبائها في ظل المشهد الراهن بكل ما فيه من تحديات وصعاب .

وشدد اللواء رؤوف على أننا ينبغي أن نتيقن ونضع في الحسبان حاجة مصر الماسة الي رئيس قوي له من الخبرة والتاريخ ما يؤهله الي قيادة الدولة في ظل الظرف الراهن رئيس يمكنة استكمال مسيرة البناء والتعمير وصولاً الي جمهورية جديدة بدت ملامح بنائها تلوح في الأفق واردف : وأود هنا توجيه رسالة هامة الي اهالينا في كل ارجاء مصر في ريفها وحضرها : " صوتك امانة ورسالة ومنهج ومعيار حاكم يحدد مصير الدولة والشعب .. فلا تبخلوا علي وطنكم بصوتكم " .

واختتم رئيس الحركة الوطنية المصرية كلمته خلال الموتمر الجماهيري بالمنصورة قائلاً : لا يفوتني أن أوجه الشكر والتقدير إلى أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الدقهلية وامينها الدكتور مدحت الفيومي وما يقوم به من جهد وعمل متواصل كي يرسم صورة إيجابية مشرفة لرجال الأفعال لا الأقوال في المحافظة فما تقومون به محل اعزاز وتقدير واحترام .