أخبار الفن| خلاف حاد بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في السعودية.. وشفاء نجوى إبراهيم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب و نجوى إبراهيم:
سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية
علم صدى البلد ان العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا حاليا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الاخيرة.
تعرف على نتيجة عينة نجوى إبراهيم حول إصابتها بمرض السرطان
علم صدى البلد أن الاعلامية نجوى إبراهيم أجرت بعض الفحوصات للتأكد من سلامتها من مرض السرطان .
بفستان جريء.. إطلالة فنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر
هاجم الجمهور الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية، نور طاهر، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة
أثار حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، أمس الأحد، حالة كبيرة من الحزن على السوشيال ميديا، بعدما رحل إثر حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوى.