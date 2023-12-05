أخبار الفن| خلاف حاد بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في السعودية.. وشفاء نجوى إبراهيم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب و نجوى إبراهيم:

علم صدى البلد ان العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا حاليا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الاخيرة.

علم صدى البلد أن الاعلامية نجوى إبراهيم أجرت بعض الفحوصات للتأكد من سلامتها من مرض السرطان .

هاجم الجمهور الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية، نور طاهر، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

أثار حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، أمس الأحد، حالة كبيرة من الحزن على السوشيال ميديا، بعدما رحل إثر حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوى.