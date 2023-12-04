حملة المرشح عبد السند يمامة: لم نرصد أي مخالفات بانتخابات المصريين بالخارج

قال ياسر شورى متحدث المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن الغرفة لم ترصد أي مخالفات أو شكاوى خاصة بعملية تصويت المصريين بالخارج، وكان هناك حيادية شديدة، ومرت العملة الانتخابية بشكل شفاف وعادل بين جميع المرشحين.

بدوره قال أحمد إسلام عضو هيئة مكتب حملة المرشح للانتخابات الرئاسية حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن انتخابات المصريين بالخارج مرت بدون أي مشكلات وكانت تسير بكل سلاسة ويسر.

وأضاف أحمد إسلام عضو هيئة مكتب حملة المرشح للانتخابات الرئاسية حازم عمر،أن الحملة لم تتلق أي مشكلات أو شكاوي من قبل الممثلين في الدول الخارجية.