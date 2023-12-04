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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يحيى الفخراني: أشرف عبدالغفور كان مثالا حيا لاحترام المهنة والالتزام غير مسبوق

اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور

نعى الفنان الكبير يحيى الفخراني، الفنان أشرف عبدالغفور، قائلا إن الفنان أشرف عبدالغفور هو مثال حي لاحترام المهنة والالتزام غير مسبوق، لافتا أنه عرفه منذ عام 1974 في أثناء تقديمه مسرحية على المسرح القومي، وكان مشاركاً بها الفنان نبيل الحلفاوي، وحصل على إجازة فاشترك بالمسرحية بدلا منه، فكانت هذه هي بداية معرفته بالفنان أشرف عبدالغفور.

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه منذ حينها كان يتمنى في كل عمل أن يكون له دور مناسب للعمل به، "كان سيسعدني وسيشرفني نظرا لأنه يتسم بالأخلاق العالية في التعامل، وعزائنا بأن أعماله موجودة  وأنه شخصية عظيمة للغاية ومن الجيد أنه ترك لنا من رائحته وهي ريهام ابنته".

وأشار إلى أنه يتذكر للفنان أشرف عبدالغفور بأنه كان لديه مشاهد في إحدى المسرحيات ووجد أنه جالس منذ فترة طويلة، وملتزم وينتظر العمل نظرا لحدوث مشكلة في الاستديو، لكنه لم يستأ، مردفا: "لما أنا تضايقت عشانه، هو من كان يهدئني، ويقول لي: معلش ما دة شغل وأنا ملتزم إني آجي في المعاد".

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