إسماعيل هنية يرد على سمير غطاس بشأن إقامة أسرته في قطر وتركيا

رد مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس على تصريحات المحلل السياسي سمير غطاس خلال تصريحات الاخيرة، والتي زعم فيها وجود استثمارات لأبناء هنية في تركيا وكذلك عدم سقوط شهداء من أسرة رئيس المكتب السياسي في حركة حماس.



وجاء في رد مكتب هنية الذي أرسل لبرنامج الحكاية: "هل يعقل أن المدعو سمير غطاس يستضاف على قناتك ليهاجم الأخ رئيس الحركة وبهذا الكذب الصريح ويدعي أن أبناءه يستثمرون في تركيا؟ ألم يعلم غطاس أن جميع أبناء وأسرة الأخ أبو العبد هم الآن في غزة ويعيشون في أماكن الإيواء مع أبناء شعبهم في شمال القطاع وجنوبه؟ ولا يوجد في الخارج إلا ابن واحد مع والده وهو الذي استشهدت ابنته رؤى طالبة كلية الطب في غزة؟!".

وأضاف المكتب: "ينفي هذا الرجل ارتقاء شهداء من أسرة أبو العبد، وقد استشهد من أسرته حفيديه وعدد من أبناء أخيه وابنة أخته وزوجها وأولادها وأبناء عمه وهم أخوة زوجته أم العبد ونساء وأحفاد لهم ألم يعلم أن ابن عم أبو العبد وهو نائب مختار العايلة استشهد هو وزوجته وأولاده وزوجاتهم وأولادهم وأخته وزوجها وأولادها في ضربة واحدة".

وتابع "ألم يعلم غطاس أن أبناء خالة أبو العبد استشهد خمسة منهم، ألم يعلم أن زوجة ابنه همام استشهدت أمها وأخوها وأختها وأولاد أخوها وأولاد أختها ألم يعلم غطاس أن زوجة معاذ ابن أبو العبد استشهد أخوها هؤلاء ما يقارب الخمسين شهيدا من أقارب أبو العبد وذريته فداء للوطن ولا أظن أن رئيس الحركة بحاجة إلى شهادة من سمير غطاس فهو أسمى من ذلك".



وأشار المكتب إلى أنه"لكن نحن في مكتب رئيس الحركة نعتب على الأستاذ عمرو وهو يستضيف هذا الرجل ويمنح المساحة ليسيء لعلاقة مصر بغزة وفلسطين ولعلاقة حماس بمصر ويكذب زورا وبهتانا على رئيس الحركة التي تدافع عن شعبها وعن الأمن القومي لمصر".