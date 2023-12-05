كواليس جلسة التحقيق مع حسين الشحات في بلاغ الشيبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين الشحات لاعب الأهلي خضع للتحقيق في النيابة العامة على خلفية تقديم محمد الشيبي لبلاغ ضده بسبب الأزمة التي حدثت بين الثنائي في لقاء الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "الشحات خرج بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية وهو إجراء روتيني، وخلال التحقيقات فوجئ الشحات بأن النيابة قامت بتفريغ الفيديو والذي أثبت عدم قيامه بـ(سب الدين) لـ الشيبي".

وأضاف: "الشحات كان بصحبة محاميه أشرف عبدالعزيز، واللاعب طلب استدعاء (شهود) كانوا موجودين في الملعب، وأكد أنه تعرض للشتائم من اللاعب واستفزازات للجماهير، وخصوصا زملائه أفشة وكهربا والشناوي وطاهر محمد طاهر، كما أنه لم يقم بسب الدين للاعب".

وتابع: "الشحات قال إنه تمت معاقبته رياضيا من جانب اتحاد كرة القدم، وحدث تصالح مع اللاعب ونقلته وسائل الإعلام في وجود هاني سعيد المدير الرياضي".

واختتم شبانة: "الشحات أكد في التحقيقات أنه فوجئ ببلاغ اللاعب وكان حريصا على الحضور لجلسة التحقيق، والنيابة ستصدر قرارها النهائي خلال الفترة المقبلة".